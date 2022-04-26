Хабаровск, 26 апреля 2022, 04:44 — REGNUM У школьников Хабаровска вновь сорваны уроки — в 08:57 по местному времени на электронный адрес мэрии поступили сообщения о «минировании» всех образовательных учреждений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горадминистрации.
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«Экстренные службы оперативно выехали на проверку зданий. После нее будет принято решение об обучении во вторую смену», — пояснили в управлении образования.
Подобные сообщения о минировании анонимы рассылают регулярно.
Как сообщало ИА REGNUM, жительница Благовещенского района Амурской области «заминировала» дом культуры села Чигири. Взрывное устройство в здании не обнаружили, амурчанку задержали.