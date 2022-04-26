Пекин, , 04:39 — REGNUM Китай оставался ведущим мировым судостроителем в первом квартале этого года, занимая почти половину доли международного рынка с точки зрения объема производства, новых и текущих заказов, сообщает агентство Синьхуа.

Судостроение Aoosk.ru

По данным министерства, объем судостроения в стране за этот период достиг 9,61 млн тонн дедвейта, что составляет 46,2% от общемирового объема, что на 2,8 процентных пункта больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Новые заказы, еще один важный показатель судостроительной отрасли, составили 9,93 млн тонн, при этом доля мирового рынка выросла на 1,2 процентных пункта в годовом исчислении до 48,6%.

Объем заказов судостроительного холдинга Китая на конец марта составил 99,1 млн тонн. Этот объем составил 47,3% доли мирового рынка, что на 2,7 процентных пункта больше, чем за аналогичный период прошлого года.