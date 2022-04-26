Мехико, , 04:38 — REGNUM Как минимум 11 человек погибли в результате стрельбы во время тайных лошадиных скачек в Мексике. Об этом 25 апреля сообщает Noticias Guerrero.

Стрельба Цитата из к/ф «Жмурки». Реж. Алексей Балабанов. 2005. Россия

Инцидент произошёл в штате Чиуауа ночью 25 апреля. Как заявил министр безопасности штата Хильберто Лойю Чавеса, все погибшие были мужчинами, из 11 человек пятеро скончались на месте от полученных ранений, ещё шестеро по пути в медучреждения.

По предварительным данным, погибшие были участниками преступных организаций. По какой причине между ними разгорелся конфликт, пока неизвестно. В Мексике скачки не запрещены законом, поэтому неясно, из каких соображений они проводились тайно и ночью.

На месте происшествия полиция изъяла огнестрельное оружие и автомобили. Расследование причин и обстоятельств гибели людей устанавливается.

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