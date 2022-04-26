Благовещенск, , 04:47 — REGNUM В городе Тында Амурской области живут люди, эвакуировавшиеся из Мариуполя, Харьковской области и Донецкой Народной Республики. Об этом рассказала мэр города Марина Михайловна, сообщило ИА Amur. info.

Беженцы из Мариуполя Telegram-канал губернатора Ленобласти Александра Дрозденко

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«Мы встретились с беженцами из Мариуполя. В теплой почти семейной обстановке за чашкой чая с тортиком обсудили проблемы. Будем помогать, конечно», — отметила Марина Михайлова.

По информации мэрии города, в Тынду приехали десять беженцев, пока они живут у своих родственников. Людям намерены предоставить помощь. Ранее власти Приамурья анонсировали, что готовы принять 517 человек, эвакуированных с Украины и из Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что в Амурскую область прибудут беженцы. Всего в ДФО намерены принять более 7 тыс. людей, нуждающихся в новом месте жительства.