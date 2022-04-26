Пекин, 26 апреля, 2022, 04:35 — ИА Регнум. Официальные данные показали, что добыча сырого угля в Китае ускорила рост, чему способствовала политика по увеличению производства и поставок, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

По данным Национального бюро статистики КНР, производство подскочило на 14,8% в годовом исчислении до 396 млн тонн в прошлом месяце. По данным бюро, темпы роста были на 4,5 процентных пункта выше, чем за период с января по февраль. Тем временем импорт угля продолжал сокращаться. В прошлом месяце Китай импортировал 16,42 млн тонн угля, что на 39,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За первый квартал добыча сырого угля в стране выросла на 10,3% в годовом исчислении до 1,08 млн тонн, в то время как импорт сократился на 24,2% до 51,81 млн тонн.