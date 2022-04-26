Пекин, 26 апреля, 2022, 04:32 — ИА Регнум. Один из ведущих телекоммуникационных операторов Китая China Mobile сообщил о росте чистой прибыли на 6,5% в годовом исчислении в первом квартале 2022 года, сообщает 24 апреля агентство Синьхуа.

5G China Telecom

Чистая прибыль компании за первые три месяца составила 25,6 млрд юаней (около $3,96 млрд), говорится в заявлении компании. Согласно заявлению, операционная выручка оператора за этот период составила 227,3 млрд юаней, что на 14,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По состоянию на конец марта число абонентов мобильной связи компании составило 967 млн, а число абонентов 5G достигло 467 млн.