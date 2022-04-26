Пекин, , 04:28 — REGNUM Банк Шанхая сообщил, что его чистая прибыль выросла на 5,54% в 2021 году по сравнению с 2020 годом, а операционная выручка выросла на 10,81%, сообщает 24 апреля агентство Синьхуа.

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Чистая прибыль кредитора составила 22,04 млрд юаней ($3,41 млрд), а его операционная выручка достигла 56,23 млрд юаней.

Коэффициент достаточности капитала банка на конец 2021 года составил 12,16%, что на 0,7 процентных пункта ниже, чем на конец 2020 года. Банк объяснил падение быстрым ростом кредитов и корпоративных облигаций на фоне его усилий по удовлетворению финансовых потребностей реального сектора экономики.

Коэффициент просроченных кредитов банка на конец 2021 года составил 1,25%, что на 0,03 процентных пункта больше, чем на конец 2020 года.