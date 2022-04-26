Благовещенск, 26 апреля, 2022, 04:31 — ИА Регнум. Жительница Благовещенского района Амурской области «заминировала» дом культуры села Чигири. Взрывное устройство в здании не обнаружили, амурчанку задержали, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 апреля в пресс-службе управления МВД по региону.

(сс) KlausHausmann В наручниках

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Ложное сообщение о заложенном взрывном устройстве поступило 21 апреля. Из здания ДК эвакуировали людей, его осматривали сотрудники правоохранительных органов и кинологи с собаками. Бомбу не обнаружили, возбудили уголовное дело по статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Следствие выяснило, что анонимный звонок могла сделать пожилая женщина. Она призналась в том, что «заминировала» дом культуры, и была задержана. С амурчанки взята подписка о невыезде.

«В соответствии с действующим законодательством виновному лицу может быть назначено наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет. Более того, на основании судебного решения подлежат возмещению все затраты и весь ущерб от подобного рода сообщений», — отметили в пресс-службе ГУ МВД по Амурской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта сообщение об угрозе теракта поступило в Благовещенский педагогический университет. Взрывное устройство не нашли.