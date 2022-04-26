Сеул, , 04:18 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 80 361 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Скорая помощь в Южной Корее в период пандемии Busan.go.kr

Из них всего 16 зараженных прибыли в республику из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции внутри страны. Центр отмечает, что заболеваемость COVID-19 в Южной Корее продолжает снижаться. Также снижается и число пациентов, которые находятся в критическом состоянии.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло17 009 765. Также за минувшие сутки в стране скончались 82 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 22 325 человек.