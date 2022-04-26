Красноярск, 26 апреля, 2022, 04:10 — ИА Регнум. Во вторник, 26 апреля, в Красноярске переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +10… +12 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Андрей Никитин Красноярск. Конец апреля. Сосновый бор в парке Гремячая Грива

В 08:00 на Театральной площади было +1 °C.

Ночью с 26 на 27 апреля ожидается до +3… +4 °C, облачно, без осадков.

Скорость западного ветра 2−7 м/с, на порывах до 12 м/с. Давление — 739 мм рт. ст.

В среду, 27 апреля, в Красноярске до +9… +11 °C, облачно, небольшой дождь. Ночью — до +1… +3 °C, облачно с прояснениями, без осадков.

В четверг, 28 апреля, в Красноярске ожидается до +14… +16 °C днём и до +4… +6 °C ночью. Облачно, днём небольшой дождь.

26 апреля на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидаются порывы южного ветра 15−18 м/с. В центральных и южных районах Красноярского края на дорогах местами гололедица.

26−28 апреля в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.

Как сообщало ИА REGNUM, ледоход в Хакасии проходит в штатном режиме, подтоплений не зарегистрировано.