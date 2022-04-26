Екатеринбург, , 04:09 — REGNUM Возгорание произошло в двухэтажном здании, которое, предположительно, является благотворительным заведением, в Екатеринбурге. Об этом 26 апреля сообщил новостной портал e1. ru.

Пожар 12019

Двухэтажная постройка, расположенная на улице Шатровой в Екатеринбурге, загорелась около 02:00 по местному времени. К 03:20 по местному времени огонь распространился на 200 кв. метров.

На момент пожара в доме находились около 50 человек, в основном пожилого возраста. Как сообщили очевидцы, людей из дома стали выводить сразу. Как минимум, одной женщине понадобилась помощь медиков.

На месте работали около 20 пожарных. В настоящее время возгорание ликвидировано, пожарные проводят проливку конструкций. Здание и примыкавший к нему гараж с автомобилем сгорели полностью, благодаря оперативной и грамотной работе пожарных удалось избежать распространения пламени на соседние здания.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре на румынском курорте Синая, который произошёл из-за неисправности проводки.

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