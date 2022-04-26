Владивосток, 26 апреля, 2022, 04:28 — ИА Регнум. Приморье присоединится к международной акции «Георгиевская ленточка» — с 27 апреля волонтёры будут раздавать символы Великой Победы в общественных местах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Anatoly Zhdanov Георгиевская ленточка

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«Владивосток – один из первых городов, где на улицах начнут раздавать памятный символ Победы. Акция стартует 27 апреля на площади Борцов за власть Советов. Всего планируется раздать около 5 тысяч георгиевских ленточек», – рассказали волонтёры.

В честь празднования Дня Победы в Приморье запланирован целый комплекс патриотических мероприятий, которые пройдут во всех городах и районах края. В частности, впервые после двухлетнего перерыва из-за пандемии состоится очное шествие «Бессмертного полка». 22 апреля стартовала благотворительная акция «Красная гвоздика». Каждый житель края сможет приобрести в магазинах значок в виде цветка. Вырученные средства пойдут на оказание адресной высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам боевых действий.

Кроме того, состоятся уже ставшие традиционными акции: «Огненные картины», «Свеча памяти» и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Иркутской области 25 апреля известили о стартовавшей в регионе всероссийской акции «Георгиевская ленточка».