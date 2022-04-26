Магадан, , 03:54 — REGNUM В 2022 году на строительство и ремонт дорог из резервного фонда правительства РФ восемь регионов ДФО получат дополнительно деньги. В их числе: Бурятия, Якутия, Забайкалье, Камчатка, Приморье, Приамурье, Колыма и ЕАО, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Магаданской области.

Дорога Иван Шилов © ИА REGNUM

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На реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги» Колыма получит 200 млн рублей. Протяженность приведенных в нормативное состояние автомобильных дорог и объектов улично дорожной сети должна составить 7,5 км, а доля автодорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, на 1 января 2023 года в регионе должна составить 34,8%.

Общая протяженность автодорог регионального и межмуниципального значения на Колыме составляет 1167,288 км, где расположено 1206 водопропускных труб и 130 мостов. Для содержания региональных дорог было заключено 17 госконтрактов.

«Готовность к работам стопроцентная, материалы и техника есть, запас ГСМ сформирован», — заверили специалисты.

В 2022 году на эти цели предусмотрено 623,4 млн рублей. На содержание ФАД «Колыма» протяженностью 834 км и искусственных сооружений (1095 водопропускных труб и 100 мостов) расположенных на ней, предусмотрено 1,26 млрд рублей.

«Мы готовы авансировать подрядчиков, чтобы они успели закупить материалы. Это позволяет нам требовать с них те объемы, которые оговорены договорами. Значимость объектов многократно возросла», — сказал губернатор Сергей Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, Тамбовская область получит дополнительные средства на строительство и ремонт дорог. Речь идет о сумме в 1,5 млрд рублей.