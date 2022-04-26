Абуджа, , 03:54 — REGNUM Число жертв взрыва на нелегальном нефтеперерабатывающем заводе в Нигерии в штате Имо на юге страны выросло до 110 человек, сообщает пресс-служба местного управления по чрезвычайным ситуациям.

Разлив нефти в Нигерии Kaixin001.com

В ведомстве отмечают, что останки погибших были обнаружены недалеко от места взрыва. Также часть пострадавших затем скончалась в больницах. Местные власти отмечают, что всех погибших похоронят в братской могиле. Кроме того, в штате Имо власти намерены заняться созданием новых предприятий, чтобы занять безработных граждан, которые в поисках заработка идут на нелегальные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля в Нигерии произошел взрыв и пожар на незаконном нефтеперерабатывающем заводе. По предварительной версии, взрыв произошел в результате незаконной врезки в трубопровод.

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