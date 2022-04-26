Абуджа, 26 апреля, 2022, 03:54 — ИА Регнум. Число жертв взрыва на нелегальном нефтеперерабатывающем заводе в Нигерии в штате Имо на юге страны выросло до 110 человек, сообщает пресс-служба местного управления по чрезвычайным ситуациям.

Kaixin001.com Разлив нефти в Нигерии

В ведомстве отмечают, что останки погибших были обнаружены недалеко от места взрыва. Также часть пострадавших затем скончалась в больницах. Местные власти отмечают, что всех погибших похоронят в братской могиле. Кроме того, в штате Имо власти намерены заняться созданием новых предприятий, чтобы занять безработных граждан, которые в поисках заработка идут на нелегальные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля в Нигерии произошел взрыв и пожар на незаконном нефтеперерабатывающем заводе. По предварительной версии, взрыв произошел в результате незаконной врезки в трубопровод.