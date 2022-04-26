Берлин, 26 апреля, 2022, 03:48 — ИА Регнум. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала Германию и другие крупные страны НАТО как можно быстрее нарастить военную помощь Киевскому режиму, у которого «нет времени» на ожидания. Об этом со ссылкой на выступление Каллас на мероприятии, организованном Фондом Фридриха Наумана в Берлине, 25 апреля сообщает агентство DPA.

EU2017EE Estonian Presidency Премьер-министр Эстонии Кая Каллас

Кая Каллас «Мы страна с населением всего 1,3 млн человек. Мы в 65 раз меньше Германии. И мы предоставили в шесть раз больше военной помощи, чем Германия».

По словам премьер-министра, Эстония уже отправила на Украину практически всё, что могла.

Кая Каллас «Поэтому нам очень трудно поверить, что более крупным странам больше нечего дать».

Также Каллас призвала власти Германии быстрее принимать решения о поставках на Украину вооружений, поскольку у Киевского режима «нет времени» ожидать прохождения в Германии всех демократических процедур.

Напомним, 25 апреля канцлер Германии Олаф Шольц и Каллас обсудили в Берлине военную спецоперацию России по демилитаризации и денацификации Украины. По их мнению, необходимо сделать всё возможное для поддержки киевского режима.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер Свободной демократической партии (СвДП) и глава немецкого минфина Кристиан Линднер заявил, что Германия должна поставить Украине тяжёлое вооружение.

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