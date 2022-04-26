Премьер-министр Эстонии укорила Германию за недостаточное вооружение Киева
Берлин, 26 апреля, 2022, 03:48 — ИА Регнум. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала Германию и другие крупные страны НАТО как можно быстрее нарастить военную помощь Киевскому режиму, у которого «нет времени» на ожидания. Об этом со ссылкой на выступление Каллас на мероприятии, организованном Фондом Фридриха Наумана в Берлине, 25 апреля сообщает агентство DPA.
По словам премьер-министра, Эстония уже отправила на Украину практически всё, что могла.
Также Каллас призвала власти Германии быстрее принимать решения о поставках на Украину вооружений, поскольку у Киевского режима «нет времени» ожидать прохождения в Германии всех демократических процедур.
Напомним, 25 апреля канцлер Германии Олаф Шольц и Каллас обсудили в Берлине военную спецоперацию России по демилитаризации и денацификации Украины. По их мнению, необходимо сделать всё возможное для поддержки киевского режима.
Как сообщало ИА REGNUM, лидер Свободной демократической партии (СвДП) и глава немецкого минфина Кристиан Линднер заявил, что Германия должна поставить Украине тяжёлое вооружение.
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