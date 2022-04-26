Самара, , 03:48 — REGNUM Арбитраж Самарской области 16 мая 2022 года рассмотрит банкротный иск ЗАО «Завод строительных материалов», которое заявило о собственных проблемах. Дело будет слушать судья Лихачев, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Заявление было подано 20 апреля, а 22 апреля дело приняли к производству. Детали пока не сообщались. В качестве арбитражного управляющего предлагается участник союза СРО арбитражных управляющих Северо-Запада.

В едином госреестре данный завод зарегистрирован в апреле 1996 года. Директор — Юрий Пинегин, численность персонала — почти 50 человек. По данным из базы «Контур. Фокус», пять лет подряд предприятие указывает чистые убытки. По итогам 2020 года убыток составил 21.433 млн рублей.

Напомним, в России с 1 апреля по 1 октября 2022 года действует мораторий на банкротство, но он не распространяется на случаи самобанкротства.