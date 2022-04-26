Калуга, , 03:32 — REGNUM Иск налогового органа к ООО «Калужский молочный комбинат» попал под действие федерального моратория, который действует в России с 1 апреля по 1 октября 2022 года. Исковое заявление арбитраж региона вернул заявителю и прекратил производство по делу, но определение ещё может быть обжаловано, а заявление подано повторно после завершения моратория, передаёт ИА REGNUM.

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Судья отметил, что «на заявление Федеральной налоговой службы России в лице межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №3 по Калужской области к обществу с ограниченной ответственностью «Калужский молочный комбинат» распространяется мораторий на возбуждение дела о банкротстве по заявлению кредитора».

Напомним, претензии к комбинату из села Истье (в ЕГРЮЛ стоит отметка о недостоверности адреса) слушались с февраля 2022 года, а основанием был заявлен долг в размере 1,4 млн рублей. ИФНС требовало банкротить ответчика по упрощенной схеме.