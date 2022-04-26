Тегеран, , 03:24 — REGNUM Иран перебросили на границу с Афганистаном 88-ю танковую дивизию, 26 апреля сообщает агентство Aamaj News.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации журналистов, на такой шаг Тегеране пошел, чтобы устранить возможные угрозы на фоне недавних пограничных происшествий. Иранские власти пока не делали каких-либо официальных заявлений по этому поводу.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля на пограничных пунктах «Докарун» (Иран) — «Ислам-Кала» (Афганистан) возник конфликт между военными двух стран, связанный с прокладкой дороги с афганской стороны. Инцидент заставил иранские власти временно закрыть свой пограничный переход.