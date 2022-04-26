Тегеран, 26 апреля, 2022, 03:24 — ИА Регнум. Иран перебросил на границу с Афганистаном 88-ю танковую дивизию, 26 апреля сообщает агентство Aamaj News.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

По информации журналистов, на такой шаг Тегеран пошел, чтобы устранить возможные угрозы на фоне недавних пограничных происшествий. Иранские власти пока не делали каких-либо официальных заявлений по этому поводу.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля на пограничных пунктах «Докарун» (Иран) — «Ислам-Кала» (Афганистан) возник конфликт между военными двух стран, связанный с прокладкой дороги с афганской стороны. Инцидент заставил иранские власти временно закрыть свой пограничный переход.