Вашингтон, 26 апреля, 2022, 03:20 — ИА Регнум. Покупку американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском компании Twitter отказалась комментировать 25 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, но сделала несколько замечаний по данному поводу в ходе традиционного брифинга для журналистов.

Джен Псаки

«Я не буду комментировать конкретную сделку», — сказала Псаки, отказавшись обсуждать и возможные перемены во внутренней политике социальной сети после покупки Маском.

При этом Псаки отметила, что, независимо от того, кто владеет Twitter, президент США Джозеф Байден давно обеспокоен влиянием крупных технологических платформ на повседневную жизнь.

«Наши опасения не новы. Президент давно говорил о своей обеспокоенности по поводу способности социальных сетей, в том числе Twitter, а также других, распространять дезинформацию, о необходимости привлечения этих платформ к ответственности», — пояснила Псаки.

По словам Псаки, американский лидер является сторонником фундаментальных реформ с целью повышения ответственности социальных сетей и других подобных платформ за распространяемую ими информацию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Белом доме опасаются возвращения экс-президента США Дональда Трампа в Twitter перед выборами в Конгресс.