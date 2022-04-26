Хабаровск, 26 апреля 2022, 03:21 — REGNUM Арбитраж Хабаровского края вернул кредитору исковое заявление о несостоятельности, ответчиком в котором выступало ООО «Буреинский каменный карьер». Заявление Сбербанка с претензиями на 1 млрд рублей попало под действие моратория, введенного в России с 1 апреля 2022 года. Определение может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.
Возвращение иска не является основанием для отказа при повторном обращении. Мораторий, введенный правительством России, будет действовать до 1 октября 2022 года.
Помимо основного требования, банк просил принять обеспечительные меры в виде наложения ареста на имущество ООО «Буреинский каменный карьер».
В качестве арбитражного управляющего предлагался участник ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления».
Напомним, дело слушалось с конца марта 2022 года.
Справка: компания-ответчик в ЕГРЮЛ зарегистрирована с 2012 года. Собственниками числятся два физлица, но по одному из них есть отметка о недостоверности данных. За 2020 год фирма указала убыток. С 24 марта 2022 года юрлицу принадлежит 50% доли в свежесозданном ООО «Верхнебуреинский каменный карьер».