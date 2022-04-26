Хабаровск, , 03:21 — REGNUM Арбитраж Хабаровского края вернул кредитору исковое заявление о несостоятельности, ответчиком в котором выступало ООО «Буреинский каменный карьер». Заявление Сбербанка с претензиями на 1 млрд рублей попало под действие моратория, введенного в России с 1 апреля 2022 года. Определение может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Возвращение иска не является основанием для отказа при повторном обращении. Мораторий, введенный правительством России, будет действовать до 1 октября 2022 года.

Помимо основного требования, банк просил принять обеспечительные меры в виде наложения ареста на имущество ООО «Буреинский каменный карьер».

В качестве арбитражного управляющего предлагался участник ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления».

Напомним, дело слушалось с конца марта 2022 года.