Красноярский край, 4 октября, 2007, 08:51 — ИА Регнум. 3 октября Пировский район на севере Красноярского края из-за выпавшего снега 12 часов оставался без электроэнергии. Как сообщает пресс-служба агентства ГО, ЧС и ПБ края, в 10 часов утра в результате налипания мокрого снега на провода были повреждены линии электропередач. Без электроснабжения остались населенные пункты Петропавловка (33 дома, проживает 68 человек), Шагирислан (42 дома, проживает 70 человек), Новоислам (24 дома, проживает 49 человек), Новомихайловка (17 домов, проживает 46 человек), Усковск (50 домов, проживает 80 человек), Филимоновка (8 домов, проживает 16 человек), Кириково (119 домов, проживает 316 человек), Шумбаш (23 дома, 29 человек) и Коврига (42 дома, 116 человек). Во всех домах имеется печное отопление.

Работы по устранению повреждений ЛЭП проводили 5 бригад "Северных электрических сетей". Около 22 часов электроснабжение всех населенных пунктов было полностью восстановлено.