Тайбэй, 26 апреля, 2022, 03:09 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировали у восточного побережья Тайваня 26 апреля, сообщает на своем сайте тайваньская сейсмологическая служба.

Nat КНР и Тайвань

Его эпицентр располагался в 70 км к северо-востоку от города Тайдун. Очаг подземных толчков, которые также ощущались жителями уездов Хуалянь, Тайдун и Чжанхуа, залегал на глубине почти 30 км.

Информация о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля в американском штате Аляска были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,4.