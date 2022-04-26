Вашингтон, , 03:08 — REGNUM В администрации президента США Джо Байдена опасаются, что экс-глава Белого дома Дональд Трампа может вернуться в социальную сеть Twitter перед выборами в Конгресс, передает телеканал CNBC со ссылкой на осведомленные источники.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Они утверждают, что покупка компании американским олигархом Илоном Маском может привести к якобы всплеску распространения фейков в соцсети. Также в Белом доме опасаются, что Трамп снова сможет воспользоваться социальной всетью для ведения своей политической пропаганды. В связи с этим сторонники Байдена считают, что это может привести к подрыву позиций Демократической партии перед выборами в Конгресс США, которые должны состояться в ноябре 2022 года.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует возвращаться в Twitter. По его словам, бывший глава Белого дома намерен использовать собственную соцсеть TRUTH Social.