Уагадугу, 26 апреля, 2022, 03:05 — ИА Регнум. Правительственные войска Нигера и Буркина-Фасо в ходе совместной операции в приграничной зоне уничтожили около 100 террористов. Об этом со ссылкой на совместный доклад военных двух стран 25 апреля сообщает информационное агентство MAP.

Africom.mil Солдаты Буркина-Фасо

Совместная операция подразделений двух стран называлась «Таанли-3» и проводилась со 2 по 25 апреля. Её результатами стала ликвидация около 100 террористов, 40 боевиков были задержаны. Изъято большое количество вооружения, боеприпасов, транспортных средств, топлива и оборудования для изготовления взрывных устройств. По данным военных, уничтожены крупные логистические базы террористов.

Агентство отмечает, что местному населению в зоне антитеррористической операции была оказана медицинская помощь, а также помощь в организации снабжения продовольствием.

Правительственные войска в ходе операции потеряли двух человек убитыми и двое получили ранения.

Напомним, в Буркина-Фасо и Нигере в последние годы регулярно происходят теракты, организованные боевиками, связанными с «Исламским государством» (ИГ, организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, в Нигере во время нападения на два полицейских поста были убиты 11 сотрудников правоохранительных органов.

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