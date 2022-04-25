Бразилиа, 26 апреля, 2022, 02:58 — ИА Регнум. Бразилия может в ближайшем будущем увеличить производство пшеницы до 23 млн тонн в год, что полностью покроет внутренние потребности страны, составляющие 12 млн тонн. Об этом заявил бразильский президент Жаир Болсонару 25 апреля в ходе выступления на открытии агровыставки.

Gustavo Lima / Zeca Ribeiro / Agência Brasil Жаир Болсонару

Он отметил, что соответствующий план республика реализует с 2019 года. Болсонару также сообщил, что в настоящее время Бразилия производит 7 млн тонн пшеницы.

По словам президента, рост объемов добычи должен быть достигнут через увеличение площади посевных земель на 1 млн га в штате Рорайма, для чего понадобится соответствующий уровень ирригации.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля пресс-служба полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе распространила информацию о том, что по итогам 2022 года в Сибири планируется собрать около 17 млн тонн зерновых и зернобобовых.