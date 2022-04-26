Петропавловск-Камчатский, , 02:53 — REGNUM На Камчатке беженцы с Украины и из Донбасса получат продуктовые наборы и сертификаты для приобретения одежды, их приобретут на денежные средства, которые пожертвовали жители края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Камчатка Алексей Иванов © ИА REGNUM

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Всего жители Камчатки для помощи вынужденным переселенцам перевели уже около 10 млн рублей. Сбор средств продолжается.

«С учетом увеличения количества беженцев на территории Камчатского края возникают дополнительные задачи с обеспечением их нормальной жизнедеятельности. Прошу провести с благотворительными организациями в крае необходимую работу по обеспечению всем необходимым тех, кто к нам приезжает. Узнайте у людей, что им нужно. Я знаю, что жители Камчатского края, вовлеченные в благотворительность, обязательно откликнутся», — поручил губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, Беженцы с Украины и из Луганской и Донецкой Народных Республик, которые выбрали для постоянного проживания регионы Дальнего Востока, будут обеспечены работой и жильём.