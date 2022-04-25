Багдад, 26 апреля, 2022, 02:49 — ИА Регнум. Три взрыва зафиксированы на военной базе под иракской столицей Багдадом, сообщает Синьхуа со ссылкой на источники в военных кругах Ирака.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ирак

Сообщается, что три минометных мины попали на территорию базы Таджи, которая располагается в 20 километрах к северу от Багдада. Там расположены подразделения иракской армии, а также военно-учебные центры. Источники утверждают, что в результате обстрела был нанесен ущерб, однако подробностей по этому вопросу не приводится. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за обстрелы.

Отметим, что военная база Таджи использовалась американскими войсками в ходе военного вторжения в Ирак в 2003 году. Позднее, в августе 2020 года, базу передали армии Ирака.