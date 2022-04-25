Хабаровск, 26 апреля, 2022, 02:42 — ИА Регнум. Беженцы с Украины и из Луганской и Донецкой Народных Республик, которые выбрали для постоянного проживания регионы Дальнего Востока, будут обеспечены работой и жильём. На совещании в Хабаровске 25 апреля полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев попросил губернаторов держать вопросы приёма и адаптации вынужденных переселенцев на личном контроле, сообщил телеграм-канал полпредства.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальний Восток

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«Наш братский долг принять их на Дальневосточной земле, дать вынужденным переселенцам всё необходимое для жизни и работы», — сказал Трутнев.

Более 7 тыс. беженцев выбрали для себя регионы Дальнего Востока. Первый поезд с переселенцами прибыл в Приморье, ожидается приезд массовых групп людей в Хабаровск и Благовещенск.

«Люди не просто приехали на Дальний Восток. Они выбрали нашу сторону. Нам нужно максимально полно и оперативно им помочь. Нужно понимать, через какое количество времени люди получат работу, переедут из пункта размещения туда, где будут жить. Прошу коллег-губернаторов эту работу организовать и взять под личный контроль», — сказал полпред.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина и её президент Зеленский занимаются имитацией переговоров, заявил 25 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире Первого канала. При этом, отметил глава МИД России, Владимир Зеленский играет по-актёрски и часто сам себе противоречит.