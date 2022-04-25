Вашингтон, 26 апреля, 2022, 02:37 — ИА Регнум. Корабль Crew Dragon американской компании SpaceX, на борту которого находились четыре космических туриста, вернулся на Землю с Международной космической станции (МКС). Об этом сообщается на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Vk. com/roscosmos Вид с МКС на Землю

Полет проводился в рамках первой полностью коммерческой миссии Ax-1 и занял более двух недель. Корабль совершил приводнение в водах Атлантического океана у берегов штата Флорида примерно в 13:06 по времени восточного побережья США (20:06 мск).

Crew Dragon задержался на орбите на пять дней из-за плохих метеоусловий в расчетном месте посадки на Землю.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX вывела на околоземную орбиту спутник NROL-85 Национального управления военно-космической разведки США. Аппарат стартовал с космодрома американских военно-воздушных сил «Ванденберг».