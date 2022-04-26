Хабаровск, , 02:32 — REGNUM Более 7 тыс. беженцев из ДНР и ЛНР выбрали для постоянного проживания регионы Дальнего Востока. 25 апреля полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев в Хабаровске провёл совещание по вопросам приёма и адаптации вынужденных переселенцев с Украины и из Донбасса, сообщил телеграм-канал полпредства.

Беженцы

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«Россия уже приняла более 900 тысяч переселенцев. Из них более 7 тысяч человек выбрали в качестве нового места жительства регионы Дальнего Востока», — отметил Трутнев.

В Приморье прибыли уже 405 беженцев. Им оказывается всесторонняя помощь и поддержка. Более 200 предприятий края готовы принять переселенцев на работу.

В Хабаровск 29 апреля прибудет поезд, который привезёт 311 беженцев. Ранее в край прибыли уже 60 вынужденных переселенцев.

Также прибытие беженцев ожидается в Амурскую область.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция России на Украине должна завершиться договором, параметры которого определит стадия боевых действий на момент его заключения. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 25 апреля в программе «Большая игра» на «Первом канале».