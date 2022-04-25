Скопье, 26 апреля, 2022, 02:18 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 4,2 были зафиксированы на востоке Северной Македонии 25 апреля, сообщает на своем сайте Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Ggia Северная Македония

Эпицентр землетрясения находился в 15 км от города Делчево, а очаг залегал на глубине 2 км. Сведений о пострадавших и разрушениях нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля в уезде Бузэу на юго-востоке Румынии произошло сразу два землетрясения силой 3 и 3,5 баллов по шкале Рихтера.