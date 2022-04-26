Донецк, , 02:18 — REGNUM Населённый пункт Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли украинские боевики. Об этом 26 апреля сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своем телеграм-канале.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Обстрел украинским войсками вёлся со стороны населённого пункта Майорск по населённому пункту Горловка (посёлок шахты имени Гагарина). Начиная с 00:37 мск киевские боевики выпустили по Горловке 15 снарядов калибром 122 мм.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле Горловки и Ясиноватой из артиллерии и миномётов.

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