Донецк, 26 апреля, 2022, 02:18 — ИА Регнум. Населённый пункт Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли украинские боевики. Об этом 26 апреля сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Обстрел украинскими войсками вёлся со стороны населённого пункта Майорск по населённому пункту Горловка (посёлок шахты имени Гагарина). Начиная с 00:37 мск киевские боевики выпустили по Горловке 15 снарядов калибром 122 мм.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле Горловки и Ясиноватой из артиллерии и миномётов.