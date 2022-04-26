Вашингтон, , 02:11 — REGNUM Студия Respawn Entertainment выложила в сеть трейлер 13 сезона онлайн-игры Apex Legends, в котором показала нового героя. Ролик был опубликован 26 апреля на сайте журнала PC Gamer.

Постер компьютерной игры Apex Legends

В ролике новый персонаж Ньюкасл, мастерски владеющий высокотехнологичным щитом, объединяется с Бангалор и другими героями, чтобы уничтожить огромного морского монстра. Таким образом, разработчики намекнули, что в онлайн-игре у этого персонажа будет защитная функция. Они, в частности, написали, что на в играх Ньюкаслу нужно будет «защищать своих товарищей по команде и свои секреты».

Напомним, 13-й сезон Apex Legends начнётся 10 мая 2022 года. Ожидается, что 28 апреля 2022-го Respawn Entertainment расскажет поклонникам игры подробнее о всех нововведениях.

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