Рига, , 02:08 — REGNUM Прибалтика увеличила закупки электричества у России за прошедшие месяцы, передает телеканал TV3.

Прибалтика Иван Шилов © ИА REGNUM

В частности, в марте страны Прибалтики увеличили объем закупок вдвое по сравнению с январем. Телеканал отмечает, что объем увеличился до 600 тыс. мегаватт-часов, несмотря на введение прибалтийскими странами антироссийских санкций.

«Чтобы уйти от зависимости от российской электроэнергии, в Эстонии собираются построить малый модульный реактор. Латвия к проекту пока не присоединилась, но изучает возможности», — добавили на телеканале.

Тем не менее глава минэкономики Латвии Янис Витенбергс заявил, что этот проект еще далек от завершения.

Ранее энергооператоры Прибалтики заявили, что снизили пропускную способность для импорта электроэнергии из России до 300 мегаватт. При этом пока прибалтийские страны не готовы отключиться от единой энергосети с Россией.