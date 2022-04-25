Вашингтон, 26 апреля, 2022, 01:57 — ИА Регнум. Купленная американским предпринимателем Илоном Маском компания Twitter ещё не имеет сформулированной стратегии развития своей одноимённой социальной сети. Об этом со ссылкой на заявление гендиректора Twitter Парага Агравала на внутреннем совещании компании 26 апреля сообщает агентство Reuters.

Steve Jurvetson Илон Маск

Параг Агравал «После закрытия сделки мы не знаем, в каком направлении будет двигаться наша платформа».

По словам главы Twitter, по данному вопросу он будет консультироваться с Маском.

Ранее Маск заявил о планах превратить Twitter из публичной компании в непубличную, что исключит возможность приобретения её акций на биржевых торгах.

Как сообщало ИА REGNUM, владелец и создатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заключил соглашение о покупке социальной сети Twitter за $44 млрд.