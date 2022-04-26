Москва, , 01:56 — REGNUM США и другие страны Запада пытаются обесценить право вето в Совете безопасности ООН через передачу преимущественных прав Совбеза Генеральной ассамблее организации. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 25 апреля в программе «Большая игра» на «Первом канале».

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, такой перенос позволит Вашингтону использовать различные рычаги давления на участников принятия решений, чтобы добиваться результатов в свою пользу.

«Сейчас пытаются американцы, другие западные страны, это право вето по сути дела обесценить путем передачи прерогатив Совета Безопасности в Генеральную ассамблею, где они могут путем выкручивания рук, путем шантажа, угроз, вплоть до угроз, которые касаются мест хранения банковских счетов делегаций, мест обучения их детей, они получают такое вот вымученное, насильственно достигнутое большинство, эта тенденция опасна», — сказал министр.

Лавров также выразил мнение о том, что Совбез ООН «с его пятеркой и правом вето» представляет собой «последний островок международного права», который пока не пытались заменить.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта Сергей Лавров заявил, что США используют методы «ниже пояса», чтобы заставить страны в ООН голосовать против России.

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