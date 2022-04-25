Токио, 26 апреля, 2022, 01:43 — ИА Регнум. Команда проекта аниме-сериала «Рождённый в бездне» анонсировала некое мероприятие, в рамках которого создатели шоу расскажут о его втором сезоне. Об этом 25 апреля сообщил портал Comicbook.

Иван Шилов ИА REGNUM Аниме

Администрация официального аккаунта франшизы в Twitter (запрещённый в России сервис) объявила, что 5 мая 2022 года перед зрителями выступят режиссёр сериала Масаюки Кодзима, продюсер Шинпей Ямасита, а также актёры озвучивания Мию Томита и Мария Исэ (Томита озвучивает девочку Рико, а Исэ — Рэга — искусственно созданное существо в образе маленького мальчика). Ожидается, что во время трансляции они не только расскажут о продолжении шоу, но и назовут его точную дату премьеры.

Напомним, второй сезон сериала получил название «Рождённый в бездне: Золотой город палящего солнца». Ранее аниме-студия Kinema Citrus дала понять, что его премьера состоится летом 2022 года. В основу аниме-франшизы легла одноимённая манга Акихито Цукуси.