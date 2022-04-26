Прага, , 01:25 — REGNUM Генеральное консульство Чехии во Львове возобновило свою работу после двухмесячного перерыва, начавшегося на фоне специальной военной операции России на Украине. Об этом чешское внешнеполитическое ведомство сообщило 25 апреля на своем сайте.

Львов Brian Dell

Отмечается, что дипломатическая миссия временно работает в ограниченном режиме и не оказывает визовые услуги. Ранее возобновило деятельность посольство Чехии в Киеве, так же эвакуированное в феврале из украинской столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что посольство Соединенных Штатов в Киеве будет открыто в течение «пары недель» после того, как на Украину начнут возвращаться американские дипломаты.

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