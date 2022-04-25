Прага, 26 апреля, 2022, 01:25 — ИА Регнум. Генеральное консульство Чехии во Львове возобновило свою работу после двухмесячного перерыва, начавшегося на фоне специальной военной операции России на Украине. Об этом чешское внешнеполитическое ведомство сообщило 25 апреля на своем сайте.

Brian Dell Львов

Отмечается, что дипломатическая миссия временно работает в ограниченном режиме и не оказывает визовых услуг. Ранее возобновило деятельность посольство Чехии в Киеве, также эвакуированное в феврале из украинской столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что посольство Соединенных Штатов в Киеве будет открыто в течение «пары недель» после того, как на Украину начнут возвращаться американские дипломаты.