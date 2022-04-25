Богота, 26 апреля, 2022, 01:22 — ИА Регнум. Власти Колумбии решили отменить требование об обязательном ношении защитных масок, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил колумбийский президент Иван Дуке на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«С 1 мая масочный режим отменяется в помещениях, за исключением медицинских учреждений, домов престарелых, а также образовательных учреждений», — заявил он.

Дуке добавил, что требование о ношении масок отменят для муниципалитетов, где не менее 70% жителей привились против коронавирусной инфекции, а также не менее 40% получили бустерную дозу препарата против COVID-19. Отметим, что к 26 апреля в Колумбии подтвердили 6 091 343 случая заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в республике скончались 139 778 человек.