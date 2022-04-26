Буэнос-Айрес, 26 апреля 2022, 01:15 — REGNUM Фармацевтическая компания Richmond, летом 2021 года развернувшая в Аргентине производство российской вакцины «Спутник V» из присылаемого из РФ активного вещества, продолжает подготовку к запуску в стране полного производственного цикла. Об этом со ссылкой на источник 25 апреля сообщает газета «Кларин».

Вакцина «Спутник V»
Вакцина «Спутник V»

По словам источника, «деятельность по передаче технологий не была приостановлена» и завод должен начать производство «в октябре или ноябре этого года». При этом на новой фабрике может также начаться производство вакцин «как из США, так и из Европы и Азии».

Издание отмечает, что в настоящее время компания Richmond пока приостановила производство вакцины из российского активного вещества в связи с отсутствием новых правительственных заявок на «Спутник V».

«У нас есть в запасе 1,4 млн доз вакцины, и мы можем произвести больше, когда попросят».
источник газеты «Кларион»

Напомним, Аргентина третьей, после России и Белоруссии, начала применять «Спутник V». С июня 2021 года аргентинская компания Richmond развернула производство российской вакцины с использованием присылаемого из РФ активного вещества.

Как сообщало ИА REGNUM, валидационную серию вакцины «Спутник Лайт» выпустили в Белоруссии, её отправили в Россию для контроля качества.

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