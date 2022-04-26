Буэнос-Айрес, , 01:15 — REGNUM Фармацевтическая компания Richmond, летом 2021 года развернувшая в Аргентине производство российской вакцины «Спутник V» из присылаемого из РФ активного вещества, продолжает подготовку к запуску в стране полного производственного цикла. Об этом со ссылкой на источник 25 апреля сообщает газета «Кларин».

Вакцина «Спутник V»

По словам источника, «деятельность по передаче технологий не была приостановлена» и завод должен начать производство «в октябре или ноябре этого года». При этом на новой фабрике может также начаться производство вакцин «как из США, так и из Европы и Азии».

Издание отмечает, что в настоящее время компания Richmond пока приостановила производство вакцины из российского активного вещества в связи с отсутствием новых правительственных заявок на «Спутник V».

источник газеты «Кларион» «У нас есть в запасе 1,4 млн доз вакцины, и мы можем произвести больше, когда попросят».

Напомним, Аргентина третьей, после России и Белоруссии, начала применять «Спутник V». С июня 2021 года аргентинская компания Richmond развернула производство российской вакцины с использованием присылаемого из РФ активного вещества.

Как сообщало ИА REGNUM, валидационную серию вакцины «Спутник Лайт» выпустили в Белоруссии, её отправили в Россию для контроля качества.

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