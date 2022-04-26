Москва, , 01:11 — REGNUM Специальная военная операция России на Украине должна завершиться договором, параметры которого определит стадия боевых действий на момент его заключения. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 25 апреля в программе «Большая игра» на «Первом канале».

Сергей Лавров Иван Шилов, ИА REGNUM

По словам главы МИД, конфликты такого характера заканчиваются соглашениями.

«Как в любой ситуации, когда применяются вооруженные силы, конечно же, все закончится договором, но параметры этого договора будут определяться той стадией военных действий, на которой этот договор станет реальностью», — сказал он.

Лавров подчеркнул, что существует связь между «ситуацией на земле» и «очертаниями гипотетического мирного урегулирования». Кроме того, министр напомнил, что ранее президент России Владимир Путин заявлял, что жители Украины должны сами определить, как им жить дальше.

«Насчет связи ситуации на земле и очертаний гипотетического или, скажем, эвентуального мирного урегулирования, конечно, такая связь существует. И как мы с самого начала подчеркивали в том заявлении, которое Путин делал, объявляя об этой специальной операции, мы, конечно же, прежде всего хотим, чтобы украинский народ мог сам решать, как ему жить дальше», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что Москва прямо настаивает на включение Белоруссии в будущий договор России и Украины. Он отметил, что Минск должен выступать в документе в качестве участника и одной из стран – гарантов.