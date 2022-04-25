Братислава, 26 апреля, 2022, 01:01 — ИА Регнум. Активные переговоры ведёт Словакия с Евросоюзом о компенсации за переданные безвозмездно Украине военные материалы. Об этом 25 апреля сообщила пресс-секретарь минобороны страны Мартина Коваль-Какашчикова, её цитирует сетевое издание Teraz.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Словакия

Речь идёт о сумме около 62 млн евро за военные материалы и о противовоздушной системе С-300, чья стоимость составляет около 68 млн евро. По словам представителя минобороны Словакии, переговоры о возможности компенсации продолжаются.

Как уточнила Коваль-Какашчикова, оценка просьбы о компенсации в рамках Евросоюза пройдёт через несколько этапов, итог которых будет зависеть от числа подобных требований, выдвинутых странами ЕС, и от общей запрошенной ими суммы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Словакия выделила Украине военную помощь на общую сумму около 130 млн евро.