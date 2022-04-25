Анкоридж, США, 26 апреля, 2022, 01:00 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 5,4 зафиксировали сейсмологи на территории американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США.

Zeml.info Землетрясение

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался в 226 километрах к юго-востоку от города Чигник. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 28 километров. Сведений о возможных пострадавших или разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля в Румынии произошли сразу два землетрясения интенсивностью 3 и 3,5 балла по шкале Рихтера. Эпицентры подземных толчков находились в уезде Бузэу. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.