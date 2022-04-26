Париж, , 00:45 — REGNUM Сотрудник полиции, который обстрелял автомобиль в центре Парижа, застрелив двоих человек, помещен под стражу. Об этом передает телеканал BFMTV.

Арест Ashely Moreno

Ему предъявили обвинения в непреднамеренном убийстве. В ночь на 25 апреля на мосту Пон-Неф полицейские остановили для проверки автомобиль, водитель которого после остановки неожиданно возобновил движение в сторону стражей правопорядка.

Один из сотрудников полиции открыл огонь по машине, в которой находились три человека. В результате происшествия также пострадал один человек, который ехал в этом же автомобиле. Его госпитализировали.

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