Нью-Йорк, США, 26 апреля, 2022, 00:42 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 25 апреля ростом на фоне покупки владельцем и создателем компаний SpaceX и Tesla Илоном Маском социальной сети Twitter.

Pixabay.com Рост фондового рынка

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 238,06 пункта (0,70%), до уровня 34 049,46 пункта. S& P 500 подорожали на 24,34 пункта (0,57%), до уровня 4296,12 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 165,56 пункта (1,29%), до уровня 13 004,85 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $3,45 (3,38%), до уровня $98,62 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 22 апреля — последнего рабочего дня недели — снижением.

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