Братислава, , 00:25 — REGNUM Военная помощь на общую сумму €130 млн была направлена Словакией Украине, 25 апреля сообщило информационное агентство TASR со ссылкой на официального представителя словацкого министерства обороны Мартину Ковал-Какашчикову.

С-300 Иван Шилов © ИА REGNUM

€68 млн из этих средств относятся к зенитному ракетному комплексу (ЗРК) С-300. Ранее министр обороны Словакии Ярослав Надь заявлял, что Братислава допускает замену советского С-300, который стоит на вооружении словацкой армии, на аналогичное американское вооружение.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля правительство Нидерландов объявило о том, что американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, которым владеют нидерландские вооруженные силы размещен и приведен в состояние боевой готовности на территории Словакии.

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